Afspraak voor coronatest amper nog mogelijk bij GGD-locaties in de Achterhoek

Testaf­spraak maken wederom lastig: minimaal een dag wachten, behalve in de Achterhoek

Het is zó druk bij de teststraten dat het maken van een testafspraak voor de korte termijn wederom lastig is. Wie nu een afspraak maakt, kan bijvoorbeeld in Nijmegen, Arnhem, Boxmeer en Tiel pas op zijn vroegst morgenmiddag of - avond terecht. Alleen in het Achterhoekse Wehl is nog vandaag een coronatest bij de GGD mogelijk.

19 januari