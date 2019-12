Afspraken over Achterhoekse taalschakelklassen nieuwkomerskinderen

Op deze school in Lochem is het wel oké om homo, bi of lesbisch te zijn

17:03 Homo, lesbisch, bi of interseksueel zijn is volgens de wet is het in Nederland geen probleem. Toch is het onderwerp vaak nog taboe tussen kinderen en hun ouders. Leerlingen van de Lochemse middelbare school het Staring College, organiseerden daarom een ‘Paarse Vrijdag’ om het taboe te doorbreken.