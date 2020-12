Afspraken voor betere stage- en afstudeerkansen in Achterhoek

BORCULO/RUURLO/AALTEN/EIBERGEN/DOETINCHEM - Innovatiehub en SmartHub Achterhoek hebben met de onderwijsinstellingen HAN, Saxion en Graafschap College afspraken gemaakt over verdere verbeteringen op het gebied van stage- en afstudeermogelijkheden in de Achterhoek.

Leren in de praktijk is essentieel voor het goed opleiden van een student, vinden de samenwerkingspartners. Zéker in deze periode van snelle technologische ontwikkelingen. De nieuwe afspraken moeten leiden tot nieuwe innovatiehubs en nog meer kansen voor studenten op een goede stage- of afstudeeropdracht in de Achterhoek.

Samenwerking belangrijker

De Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN), Saxion Hogeschool en het Graafschap College zijn erkende bronnen van nieuw talent in organisaties. Gezamenlijk hadden de drie onderwijsinstellingen in het studiejaar 2019-2020 ruim 70.000 studenten. De trend is dat studenten steeds eerder in het curriculum het werkveld ingaan om praktijkervaring op te doen. Samenwerking met werkgevers wordt dus belangrijker en uitgebreider.

Hubmanager

In de Achterhoek bestaan twee succesvolle initiatieven waar studenten aan de praktijk gekoppeld worden: Innovatiehub en SmartHub Achterhoek. Marij Striekwold, projectleider van beide initiatieven, zegt: „Innovatiehub is een publiekprivaat samenwerkingsverband waarbij een consortium van één tot vijf mkb-bedrijven studenten werft, begeleidt en laat samenwerken aan onderzoeks- en innovatieprojecten. Iedere hub heeft een eigen hubmanager, gefinancierd door de bedrijven van de hub. Die is verantwoordelijk voor de werving, selectie en begeleiding van studenten en de continuering van kennisontwikkeling. Omdat de hubmanager vaak zelf net de studie heeft afgerond, is deze goed op de hoogte van de stage-eisen vanuit school en weet hij/zij waar een student zoal tegenaan loopt."

In de Achterhoek bestaan momenteel 5 innovatiehubs: Innovar, Winterswijk-Aalten, Doetinchem, IIME, Achterhoek-Liemers, met in totaal 14 aangesloten bedrijven, allen actief in de technische sector.

Dé stage- en afstudeerregio

Striekwold: „SmartHub Achterhoek bundelt de krachten van ruim 160 aangesloten Achterhoekse werkgevers in het aantrekken van jong talent voor stages, afstudeeropdrachten en startersfuncties. Als non-profit initiatief profileert het zich als dé stage- en afstudeerregio en presenteert het alle vacatures gebundeld op één plek: smarthub.nl. Dit maakt het voor studenten een stuk makkelijker om een praktijkopdracht te vinden.”

Meer informatie op www.smarthub.nl en op www.innovatiehub.com.