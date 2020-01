Afval gedumpt op parkeerplaats in Voorst

Onbekende plaatst terrasstoe­len op kruising in Lochem, boze politie vindt sleutels

18 januari De politie is op zoek naar de persoon die afgelopen nacht een serie terrasstoelen op een kruising in Lochem heeft gezet. De agenten zijn niet blij met de actie, omdat het voor gevaarlijke situaties had kunnen zorgen. Van de verantwoordelijke ontbreekt nog ieder spoor, maar de politie heeft wel diens sleutels in bezit.