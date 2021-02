Afval maar zeer beperkt opgehaald in Achterhoek vanwege winterweer

UpdateHet afval wordt vanwege het winterse weer slechts beperkt opgehaald in de Achterhoek. In Bronckhorst, Doesburg en Montferland ligt de inzameling helemaal stil, andere gemeenten bekijken per dag of er iets wordt opgehaald.

Zo beslist afvalinzamelaar Rova - in de regio actief in Aalten, Oost Gelre en Winterswijk - deze week van dag tot dag waar het afval wel en niet wordt opgehaald. In Oost Gelre en Aalten gaat het inzamelen van gft dinsdag en woensdag niet door. In Winterswijk wordt het papier wel meegenomen, al lukte het vanwege het winterweer niet elke straat te bereiken. De inzameling van pmd-afval is daar verplaatst naar zaterdag.

,,We kijken telkens wat haalbaar is. Zodra we een besluit hebben genomen, informeren we iedereen. Via sociale media, maar ook via de Rova-app. Wie de app heeft, krijgt direct een melding over zijn of haar regio", zegt een woordvoerder van Rova.

Geen afval ingezameld in Oude IJsselstreek

Afvalinzamelaar Buha heeft de inzameling van gft-afval en etensresten in Oude IJsselstreek voor deze hele week stilgelegd. De bedoeling is om dit vanaf maandag weer op te pakken. Of het andere afval wordt opgehaald, wordt per dag beslist.

Ook Doetinchem maakt elke dag opnieuw bekend of het afval wel of niet wordt opgehaald. Dit wordt gecommuniceerd via de Afvalwijzer-app en via sociale media. Vanwege het winterweer ging dinsdag de inzameling niet door en ook morgen wordt er geen afval opgehaald in de gemeente Doetinchem.

Veel straten onbegaanbaar

Circulus-Berkel, afvalinzamelaar in Bronckhorst en Doesburg, heeft de inzameldiensten geschrapt. Alle huis-aan-huis-inzamelingen, zoals papier, plastic, metaal en drank worden dinsdag en woensdag niet opgehaald. Ook de chemokar langs de weg en het grofvuil haalt de dienst niet op. Het gft-afval hoeft voorlopig ook niet aan straat.

‘Niet alleen zijn heel veel straten onbegaanbaar voor onze voertuigen, de inhoud van de bakken is door de zware vorst bevroren en daardoor kunnen ze niet geleegd worden. Pas wanneer het dooit kunnen we deze inzameling hervatten’, laat Circulus-Berkel weten.

Ook in Montferland wordt deze week geen afval opgehaald vanwege het weer.