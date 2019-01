In­die-folk­band Snow Coats met nieuwe album op één in Gelderse 3voor12-lijst

13:28 Het debuutalbum Take The Weight Off Your Shoulders van de Doetinchemse band Snow Coats is door de redactie van het VPRO-programma 3voor12 verkozen tot beste Gelderse album. De band laat het Arnhemse Jellephant en de Achterhoeks/Arnhemse formatie Donnerwetter achter zich.