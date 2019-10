Afvalbedrijf leert kinderen scheiden in eigen klaslokaal

,,Twee dagen per week, op dinsdag en vrijdag, ontvangen we hier leerlingen van basisscholen uit de gemeenten Winterswijk, Oost Gelre en Aalten. We hebben alle basisscholen daarvoor aangeschreven”, vertelt Annemarie Stam van Rova. In het klaslokaal is een grondstoffenwand: daarop wordt voor de leerlingen zichtbaar dat hun afval eigenlijk een grondstof is, mits het goed gescheiden wordt.



Ook kan er een afval- annex grondstoffenquiz worden gespeeld. Daarna volgt een rondleiding over het terrein, waar een deel van het afval van de inwoners van de drie gemeenten wordt gesorteerd, zodat het kan worden afgevoerd naar plekken waar het wordt verwerkt tot grondstoffen voor nieuwe producten.



Het educatielokaal van Rova is ook beschikbaar voor allerlei andere groepen uit de bevolking die meer willen weten over afvalscheiding.