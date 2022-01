Afvalbeleid Doetinchem zorgt voor irritatie bij buren: ‘Wie gooit afval in mijn container?’

,,Het baart mij vooral zorgen dat het afvalbeleid tot gevolg heeft dat mensen elkaar wantrouwend aankijken in een buurt”, zegt Goof Pontier, raadslid van de PvdA in Doetinchem. ,,De ene buurman merkt dat er afval is gestopt in zijn container of zak. Wie heeft dat gedaan? Dat zorgt voor onderlinge spanningen.”