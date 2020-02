Afvaldebacle Bronckhorst: bladkorf blijft en oud papier gewoon aan huis opgehaald

De genoemde punten zijn onderdeel van het serviceniveau dat volgens de raad gelijk moet blijven voor de inwoners. Het gratis wegbrengen van luiers maakt hier bijvoorbeeld ook onderdeel van uit.



,,De huidige afvalstoffenheffing is een contract dat we hebben met onze inwoners. Die kunnen we niet eenzijdig opzeggen door minder service te bieden”, zei Jan Engels van D66. Dat was onder meer Wilko Pelgrom (CDA) met hem eens, die vanwege het enorme tekort zelfs sprak van een ‘afvaldebacle’.



Het verminderen van de service was één van de ideeën om het tekort van 1,1 miljoen deels op te lossen. Maar vorige week werd in de commissievergadering al duidelijk dat hier geen enthousiasme voor was en dat werd donderdagavond bevestigd met een motie die door alle partijen in de raad werd gesteund.