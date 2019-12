Afvalinzameling wordt overal duurder, behalve in Aalten

Het omgekeerd inzamelen is de sleutel van het succes in Aalten. De inwoners van de dorpskernen hebben geen grote groene en grijze bak meer bij huis staan en moeten met hun afval naar een ondergrondse container in de buurt. Het voordeel hiervan is dat de vuilniswagen minder kilometers maakt en dat het afval beter wordt gescheiden.



In 2016 had een inwoner nog 150 kilogram restafval op jaarbasis, maar de laatste twee jaar is dat gekelderd naar 47 kilo. Het goede gedrag van de Aaltenaren wordt beloond: ze zijn verreweg het goedkoopst uit in de Achterhoek.