Afvalrace bij The Chariot in Eibergen: wég met de coronakilo’s!

De pandemie heeft er bij velen voor gezorgd, dat er extra lichaamsgewicht bij kwam. Gemiddeld zo’n 5 kilo, weten ze bij The Chariot. „De belangstelling voor de afvalrace is ongekend hoog”, zegt eigenaar en trainer Frank van Amersfoort. Zijn sportschool begon in 2014 met dit programma en inmiddels wordt het drie keer per jaar gedraaid. In tien weken gaan de afvallers in groepen van achttien personen aan de slag. In het najaar om voor de kerst in vorm te zijn, in januari om de kerstkilo’s (weer) kwijt te raken en in het voorjaar met het oog op de bikini en de zwembroek.