Afvalverwerker Aalbers kan niet naar Westrand Aalten

Tekort aan water in Oost-Nederland steeds groter: schade in kwetsbare gebieden

14:27 De grondwaterstand in delen van Oost-Nederland is nog lager dan in 2018. De natuur in kwetsbare gebieden als de Sallandse Heuvelrug en de Achterhoek loopt daardoor grote schade op. De situatie verbetert pas als het langdurig en veel gaat regenen in de droogste gebieden van Nederland, aldus het KNMI en waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO Delta).