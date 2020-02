Afzwaaiend voorzitter seniorenbond Neede: ‘Houd rekening met minder digitale mensen’

75-plus­ser mag met de auto Duitsland niet in: ‘Dit is leef­tijds én re­gio-discrimina­tie’

7:08 85.000 senioren kunnen momenteel niet met hun auto naar het buitenland. Het CBR heeft een enorme achterstand en slaagt er niet in om het rijbewijs van deze 75-plussers op tijd verlengd te krijgen. Er is een noodoplossing bedacht, maar die geldt niet in het buitenland.