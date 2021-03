Agelink Uitvaartzorg heropent de Burcht in Terborg

In 2005 opende Herman Tomesen de Burcht als plek voor uitvaarten. Later was het in gebruik door GUV Uitvaartzorg. Die kon echter de kosten niet meer dragen en sloot het centrum. Om de functie van dit uitvaartcentrum te behouden, heeft Agelink Uitvaartzorg het vanaf 1 maart overgenomen.



De locatie is bedoeld voor inwoners van Terborg en omstreken. De locatie aan de Wijnwaarden 43 beschikt over opbaarkamers en een condoleanceruimte. Het centrum is voorzien van nieuwe meubels en is ook verder opgeknapt.



Naast Terborg heeft Agelink Uitvaart ook een locatie in Doetinchem.