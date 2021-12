Agem buitenspel gezet door nieuwe energieleverancier voor Achterhoekse klanten

Gezinsener­gie meldt zich als nieuwe leveran­cier: Agem wordt níet genoemd

DOETINCHEM - Gezinsenergie is de partij die zich maandag via een mail aan de klanten heeft gemeld als de nieuwe ‘energiepartner’ voor voormalige afnemers van Agem. Agem zelf wordt door Gezinsenergie níet genoemd in het schrijven.

13 december