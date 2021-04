Agem moet op zoek naar nieuwe directeur

column De dood van Zagajewski: Ineens waren er allemaal nieuwe familiele­den

Een paar weken geleden stierf dichter Adam Zagajewski. Hij werd in 1945 geboren in Lwów, toen nog een Poolse stad, tegenwoordig hoort het bij Oekraïne en heet het Lviv. Wat is er allemaal gebeurd in die vijfenzeventig jaar van zijn leven? Alles en niets, lijkt me het beste antwoord.