Agem zet na verlies van alle klanten ‘tegenoffensief’ in met nieuwe energieleverancier

DOETINCHEM - Door de handen ineen te slaan met Energie VanOns! als energieleverancier zet Agem een tegenoffensief in. Dit om zo de voormalige klanten te verleiden begin 2022 terug te keren in de moederschoot.

Met een mail stelt Agem (in 2013 ontstaan als de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij) de 1435 verloren gegane klanten op de hoogte in zee te gaan met de nieuwe energieleverancier.

Inventarisatie

Ook vraagt Agem in de mail of klanten van plan zijn begin 2022 weer naar hun over te stappen. Het gaat om een inventarisatie waarbij klanten wordt gevraagd uiterlijk 28 december te reageren. ‘Op basis daarvan kunnen wij bepalen hoeveel energie ongeveer moet worden ingekocht', staat in de mail.

Agem raakte begin december haar 1435 klanten in een klap kwijt door het faillissement van Anode, het bedrijf dat tot dan toe de energie leverde voor wederverkoper Agem. Anode ging onderuit in de markt waarin plotsklaps de energieprijzen opliepen. De curator bracht 13 december de portefeuille van Anode (totaal 14.000 klanten) onder bij energieleverancier VanHelder. Die ging vervolgens in zee met GezinsEnergie als wederverkoper, en zette daardoor Agem buitenspel.

Mail van GezinsEnergie én Agem

Dinsdag kregen de voormalige klanten van Agem een mail van GezinsEnergie met daarin de prijzen voor gas en elektra op dit moment. De wederverkoper stelt dat oplopende energieprijzen en bijbehorende hogere rekeningen niet zijn te voorkomen. Wel raadt GezinsEnergie de klanten aan een variabel tarief te kiezen omdat het verwacht dat in april 2022 de prijzen zullen dalen.

Dinsdagavond volgde daarop de mail vanuit Agem, nog zonder nieuwe tarieven overigens. Opvallend is daarbij dat Agem haar eigen naam als wederverkoper verandert in ‘Streekenergie door Agem’ en zich als ‘Streekenergie’ aansluit bij Energie VanOns!

,,Zo willen we onze verschillende bedrijfsactiviteiten verduidelijken", zegt Tamara Tijdink, woordvoerder van Agem. ,,Dat deden we al met ‘Energieloket door Agem’ (het Energieloket is de adviespoot van het bedrijf, red.). ‘Streekenergie’ sluit goed aan bij wat Agem wil: de energievoorziening in de Achterhoek zoveel mogelijk in eigen hand hebben.”

De voormalige 1435 klanten van Agem die nu zijn ondergebracht bij VanHelder/GezinsEnergie hebben dertig dagen de tijd om over te stappen naar een andere energieleverancier. In de praktijk betekent dit dat de klanten tot 12 januari 2022 de tijd hebben - mochten ze dat willen - over te stappen.