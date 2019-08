Agent raakt gewond bij arrestatie man uit Duitse Velen (54) in Winterswijk

De politie kwam in actie vanwege een melding van een overval op een bedrijf in Winterswijk. De agenten parkeerden hun wagen deels op het fiets- en voetpad van de Dingstraat. Een passant in een zilvergrijze auto langs riep luid tegen een agent dat op die manier parkeren asociaal was. Vervolgens reed de man met hoge snelheid weg.