Agent tasert man die ambulancebroeders bedreigt na ongeluk: ‘Kijk naar je borst, ik meen het’

Marathonwa­gen belandt in de sloot bij Winters­wijk: drie personen gewond

WINTERSWIJK - Drie deelnemers van de Paardenvierdaagse in het Woold zijn donderdagavond gewond geraakt bij een ongeval in Winterswijk. Een marathonwagen kwam ter hoogte van de Kuipersweg in de sloot terecht. Het drietal is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

7 juli