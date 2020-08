Agent trok wapen na bedreiging met mes in huis Doetinchem

D66: ‘Maak parkeer­plaats voor ambtenaren aan Beukenlaan in Borculo, kosten aankoop 0 euro’

9:16 BORCULO - D66 ziet niets in een nieuwe parkeerplaats voor gemeenteambtenaren aan de Needseweg. Volgens de fractie is het terrein van het Staring College een veel betere optie. Die grond is toch al van de gemeente en dat scheelt enorm in de kosten.