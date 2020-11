Agenten bedanken klant die overvaller met beslagen bril tankstation uitschreeuwde: ‘Het advies is altijd: werk mee’

Tijdens het onderzoek is het ‘redelijk grote mes’ dat de overvaller gebruikte, niet teruggevonden. De politie kan ook niet meer vertellen over zijn vluchtroute of wat voor een voertuig hij daar mogelijk bij heeft gebruikt en roept getuigen op zich te melden.

Kolderiek

De medewerkster van BP (53) en de klant die in de winkel aanwezig was, beschreven eerder een kolderieke overval. Het leek alsof de dader zich had voorgenomen zich die maandagavond 9 november netjes aan de coronaregels te houden.

Overvaller schrok

,,Het advies is altijd: werk mee en ga niet in verzet. Zeker als er een vuurwapen of mes in het spel is. Aan de andere kant was dit wel een heel beheerste reactie van de klant, waardoor de overvaller afdroop. Fysiek is niets gebeurd’’, vertelt een politiewoordvoerder nu. ,,Maar zoals wel vaker bij een heldhaftige actie gaat die tegen het advies in. Als het verkeerd afloopt, heb je alleen een heel ander verhaal. Dat is het lastige.’’