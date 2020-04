Agenten doorzoeken ook woning na vondst van restanten drugslab in loods Doetinchem

Wethouder Zutphen over Meisjesvak­school: ‘Sloop alleen een optie in het alleruiter­ste geval’

22:07 Sloop of gedeeltelijke sloop van de voormalige Meisjesvakschool bij de binnenstad van Zutphen is alleen een optie als de appartementenontwikkelaar kan aantonen dat er echt geen andere optie voor het pand is. Dat benadrukte wethouder Annelies de Jonge in een digitale politieke avond.