Agenten slingeren 127 bestuurders op de bon bij snelheidscontrole in Zelhem

Lachgas gedeelte­lijk in de ban in Zutphen: ‘Eigenlijk gaat mij dit verbod nog niet ver genoeg’

15 oktober Handhavers en politieagenten in de gemeente Zutphen krijgen een mogelijkheid om in te grijpen bij overlast door lachgas. Zutphen mag straks gebieden aanwijzen waar het gebruik van lachgas verboden is.