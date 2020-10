Agenten vinden half miljoen euro in verborgen ruimte van auto; mannen uit Doetinchem opgepakt

DOETINCHEM - De politie heeft in twee auto’s bijna 650.000 euro aan contant geld gevonden. Een half miljoen euro zat verstopt in een verborgen ruimte in één van de voertuigen. Een man van 24 jaar en twee van 21 jaar zijn aangehouden op verdenking van witwassen.

Agenten zagen dinsdag op de A50 bij Heelsum een auto rijden die de maximum snelheid met meer dan 30 kilometer per uur overschreed. Ze dwongen de auto te stoppen en gaven de bestuurder een bekeuring.



Bij de controle van de auto vermoedden de agenten van de landelijke eenheid echter dat er een verborgen ruimte in het voertuig zat. Ze vonden de ruimte met daarin shoppers met 500.000 euro cashgeld. De bestuurder, de 24-jarige Doetinchemmer, is daarop aangehouden. De auto en het geld zijn in beslag genomen.

Noorse kronen

De agenten wilden vervolgens de woning van de verdachte doorzoeken in de Colijnlaan in Doetinchem. Daar zagen ze net een man met meerdere tassen naar buiten komen en wegrijden in een auto.



Ook deze bestuurder dwongen ze te stoppen. In de kofferbak stonden de tassen met daarin onder meer 625.000 Noorse kronen en 95.000 Zwitserse Franken. Dat is omgerekend ongeveer 145.000 euro. In andere tassen vonden de agenten vooral dure goederen.



De twee inzittenden van de auto, de mannen van 21 jaar, zijn aangehouden. De auto, het geld en de andere goederen zijn in beslag genomen.

Hennepkwekerij

In de schuur van de woning aan de Colijnstraat troffen de agenten een complete hennepkwekerij aan. De kwekerij was niet in gebruik. Alles is in beslag genomen en wordt geruimd.



De mannen van 21 jaar hebben vrijdag elk een geldboete van 7500 euro geaccepteerd. De 24-jarige verdachte betaalt een boete van 50.000 euro. De verdachten hebben afstand gedaan van de in beslag genomen contante geldbedragen, auto’s en andere goederen.