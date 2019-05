Agenten vinden lachgaspatronen op schoolplein in Winterswijk: ‘Grote zorgen’

De agent wijst ouders en jongeren erop dat het gebruik van lachgas gevaarlijk is en adviseert een Nieuwsuur-uitzending over het onderwerp terug te kijken. Daarin was onder meer te zien dat revalidatieartsen waarschuwen dat mensen die extreem veel lachgas gebruiken, verlammingsverschijnselen kunnen krijgen. Ze spreken van een structureel probleem. In de afgelopen 2,5 jaar zijn in totaal dertien patiënten behandeld met ernstige klachten nadat ze lachgas hadden gebruikt, blijkt uit opgevraagde cijfers van Nieuwsuur.

Grote zorgen

Eerder was er in Arnhem al ongerustheid over het toenemende gebruik van lachgas. Het is een roesmiddel dat legaal is, waardoor bestrijding lastig is en zit in ijzeren patronen voor onder meer slagroomspuitbussen. Gebruikers inhaleren het nadat ze het in een ballon hebben gespoten. Volgens het Trimbos Instituut voor onder meer verslavingszorg zorgt lachgas voor een korte sterke roes die te vergelijken is met dronkenschap.