Agenten vinden ontmanteld drugslab en chemicaliën in loods Doetinchem; woning ontruimd

UpdateDOETINCHEM - Agenten hebben resten van een drugslab ontdekt in een loods aan de Havenstraat in Doetinchem. Een naastgelegen woning is vanwege de vondst ontruimd. Het is nog niet bekend of de bewoners vannacht terug kunnen keren naar huis.