AGK is klaar voor Mozart

BORCULO/ZUTPHEN - Voor het zingen de kerk ín, in plaats van eruit... Het Achterhoeks Gemengd Koor (AGK) Borculo maakt zaterdagmiddag in Zutphen deel uit van een uniek muziekevenement rond de missen van componist Wolfgang Amadeus Mozart.

Het AGK, afgelopen jaar van ‘Algemeen’ omgedoopt tot 'Achterhoeks’, brengt in de monumentale Walburgiskerk in Zutphen de Missa Brevis KV275 van Mozart ten gehore. Het koor met thuisbasis Borculo is één van achttien voornamelijk Oost-Nederlandse koren die onder de titel ‘Mozart in Zutphen’ alle achttien missen van Mozart in deze kerk uitvoeren. Dat gebeurt uitgesplitst over vier dagen, van donderdag 23 tot en met zondag 26 mei. De koren worden begeleid door het Parnasssus ensemble. Vier bekende solisten, waaronder Johannette Zomer en acht jonge, aanstormende talenten verzorgen de solopartijen.

Lastig

“We zijn er best een beetje trots op dat wij één van deze koren zijn”, zegt Rob Bos, voorzitter van het Achterhoeks Gemengd Koor Borculo. “De afgelopen maanden is door ons hard gestudeerd om deze lastige mis onder de knie te krijgen, maar zaterdag staan we er!”

Jubileum

Het AGK dat dit jaar haar 50-jarig jubileum viert zou het AGK niet zijn wanneer niet alweer gewerkt werd aan een volgend concert. “Ons 50-jarig jubileumjaar zit boordevol activiteiten” vertelt Bos. “Op 31 maart hadden we met het eveneens jubilerende koor De Lofstem en het Borculo’s Mannenkoor in Muziekcentrum Borculo een zeer geslaagd 3-koren-concert. Op woensdag 5 juni starten we met het instuderen van het Gloria van Vivaldi in opmaat naar het jubileumconcert in november. Dan zingen we zowel de Missa Brevis als het Gloria van Vivaldi.”

Bos, zelf tenor, hoopt nog wel op wat extra stemkracht bij de mannenpartijen. Zowel bassen en tenoren zijn vanaf juni van harte welkom mee te repeteren en mee te zingen met het concert in november.