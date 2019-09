Agrariërs tussen Neede en Eibergen: ‘Landbouwers de dupe van zonneparken’

Want iedere gemeente en provincie wil, onder grote druk van het Rijk, zo snel mogelijk meer duurzame energie opwekken. Maar niet iedereen staat te juichen, zo bleek maandag tijdens een rechtszaak in Den Haag over een zonnepark aan de Hoondermaatsweg.

Drie melkvee- en een varkenshouder vinden het een bar slecht idee op 12 hectare goeie landbouwgrond een zonnepark neer te poten. Zij menen dat er in de gemeente Berkelland zat alternatieven zijn die niet ten koste hoeven te gaan van landbouw en veeteelt. ‘Op deze manier worden landbouwers de dupe van zonneparken,’ zei de varkenshouder die pal naast het geplande zonnepark zit. Overigens kunnen de veehouders de komst van het zonnepark niet meer tegenhouden, zo bleek bij de Raad van State, daar ging het gaat alleen nog om de landschappelijke inpassing.

Gebrekkige regeling

Hoewel de boeren de locatiekeuze van het zonnepark buitengewoon ongelukkig vinden gingen zij bij de Raad niet meer in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank Arnhem. Die stelde de buurtbewoners weliswaar in het gelijk, maar alleen op het punt van de gebrekkige regeling voor de landschappelijke inpassing. Dat er toch nog een rechtszaak was, kwam door de ontwikkelaar van het zonnepark, Kronos Solar NL 8 BV. Die ging wel in hoger beroep. Kronos is het niet eens met de Arnhemse bestuursrechter dat de landschappelijke inpassing niet goed geregeld was.

Volgens de raadsman van Kronos is er wel degelijk in overleg met omwonenden een landschapsplan opgesteld. Daarbij wordt het zonnepark omzoomd door hoogopgaand groen dat langzaam afloopt naar de zonnepanelen. Dan komt er een hek en daarachter een pad met een wilde bloemenberm. Kortom, het zonnepark is niet of nauwelijks te zien. Daarop vroeg rechter en staatsraad Paula van der Beek-Gillissen waarom de omwonenden daar niet blij mee zijn. De woordvoerder van de veehouders tekende aan dat de landschappelijke inpassing niet het hoofdpunt was maar dat hun advocaat had gezegd dat het weinig zin had om tegen de locatiekeuze in hoger beroep te gaan. Dat de Raad van State daarover niets meer kan zeggen, namen ze tandenknarsend aan.

Kringloop

Na afloop van de rechtszaak benadrukte de veehouders dat het zonnepark vooral een obstakel voor de (toekomstige) kringloop-landbouw zal blijken.