AH mét sporthal op Bongerd in 2023 klaar

DOETINCHEM - De kogel is door de kerk: op winkelcentrum De Bongerd op De Huet in Doetinchem wordt een nieuwe Albert Heijn gebouwd met daarbovenop een sporthal. Onder het gebouw komt een parkeergarage.

De bouw, uitgevoerd Becedo (de ontwikkelingsmaatschappij van de Ten Have Groep uit Didam), begint in 2021.



,,In 2023 moet het nieuwe pand in gebruik worden genomen”, zegt Ingrid Lambregts, wethouder van de gemeente Doetinchem, die de onderhandelingen voerde met Ten Have.

Oorspronkelijke opzet uit 2015

Twee weken geleden kwam het tot een akkoord met de supermarkteigenaar die nu ook al op De Huet zit met een AH. Dinsdag gaf het college van de gemeente Doetinchem een klap op het plan, dat nu nog in mei door de Doetinchemse raad wordt behandeld.



Hiermee wordt teruggekeerd naar de oorspronkelijke opzet die in juni 2015 voor het eerst naar buiten kwam. Later zijn diverse alternatieven onderzocht - waarbij ook de nieuwbouw van de AH en de nieuwbouw van de sporthal uit elkaar zijn getrokken - maar uiteindelijk bleek het oorspronkelijke plan het beste.



Wel is de plek van de nieuwbouw iets verplaatst: de nieuwbouw komt op de huidige parkeerplaats, aan de zijde van de Plattenburgstraat (van de weg naar het station tot halverwege de bocht).

Sporthal was een lastig punt

,,De complicatie zat er in dat er een nieuwe sporthal moest zijn, voordat de oude kon worden afgebroken", zegt Lambregts.



,,Dat is nu afgetimmerd. De nieuwe sporthal kan in 2023 in gebruik worden genomen. Dan kan de huidige worden gesloopt.”



Met het realiseren van het plan worden twee doelen bereikt: Ten Have krijgt de beschikking over een grotere AH dan nu en de gemeente krijgt een nieuwe sporthal. De nieuwe AH wordt 3.400 vierkante meter groot (nu circa 1.300 vierkante meter), de sporthal 2.600 vierkante meter.

Garantie

Onderdeel van de deal is dat de gemeente de benodigde grond voor 5,5 miljoen euro verkoopt aan Becedo.



Als de bouw - inclusief sporthal - is gerealiseerd krijgt Becedo dat bedrag weer terug. ,,Op deze manier heeft de gemeente de garantie dat de sporthal wordt gebouwd", zegt Lambregts. De sporthal wordt vervolgens eigendom van de gemeente Doetinchem.



In de huidige AH op De Bongerd komt de Aldi, die nu nog op het Schouwburgplein op De Veentjes zit.