Akkoord over vertrek Oude IJsselstreek uit Laborijn; medewerkers sociale werkplaats houden werkplek

In juni 2019 werd in een rapport gehakt gemaakt van Laborijn, de sociale dienst waar de menselijke maat ver te zoeken was. Een dag later stapte Oude IJsselstreek uit Laborijn om een eigen sociale dienst op te zetten. Tot grote schrik en frustratie van partnergemeenten Aalten en Doetinchem.

Nu is duidelijk geworden dat de gemeente daarvoor 5 miljoen euro voor moet neertellen. Omdat is afgesproken dat medewerkers van de sociale werkplaats uit Oude IJsselstreek hun werkplek houden bij Laborijn, wordt 1,4 miljoen euro van de afgesproken 5 miljoen afgetrokken. De sw-medewerkers komen in dienst van de gemeente.

Onduidelijk is nog hoeveel ambtenaren van Laborijn over gaan naar de nieuwe sociale dienst van Oude IJsselstreek. Dat zou maximaal om 5,9 fte gaan, oftewel een loonsom van 1,24 miljoen die nu nog voor rekening komt van Laborijn maar dan door Oude IJsselstreek zou moeten worden betaald.

Verkenningsteam

Een maand geleden vlogen de bestuurders van de betrokken gemeenten elkaar nog in haren over het vertrek van Oude IJsselstreek. Een speciaal verkenningsteam - onder leiding van Jeroen Spruit, manager van Laborijn - is ingevlogen om de kou uit de lucht te halen en om te zoeken naar oplossingen. Een paar dagen vol pittige gesprekken zorgden ervoor dat een ontstane patstelling van tafel verdween. Dit tot opluchting van Jorik Huizinga, wethouder van Doetinchem en voorzitter van het bestuur van Laborijn: ,,We waren bang in een gerechtelijke procedure verzeild te raken. Dat is nu voorkomen.”