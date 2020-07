Al 100 dagen geen ‘traumatische’ eenzame opsluiting meer in Doetinchem; separeercel in de ban

VIDEO Netflix was harde klap, corona de knock-out: laatste videotheek in Zutphen en wijde omtrek stopt. ‘Doodzonde’

11:30 Han Denkers (60) stond 38 jaar geleden aan de wieg van videotheek Haniel in hartje Zutphen. Haniel is in de Stedendriehoek en de Achterhoek nog de enige zaak die films verhuurt. Daar komt op 31 augustus een einde aan: Denkers stopt dan met de videotheek en gaat verder als gameshop.