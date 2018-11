Al 14.000 kuub licht vervuilde grond in het gronddepot in Winterswijk gestort

Geen protesterende buren of aanhangers van de Socialistische Partij deze keer aan de poort bij het gronddepot in Winterswijk, waar het storten van grond in de omstreden kleiput gewoon doorgaat. Uitvoerder Hank Hakstege (52) laat zien hoe ver ze al gevorderd zijn en hoe licht vervuild de grond is die in het water wordt gestort.

Maar eerst moet hij de keurmeesters van het bodemonderzoekbedrijf Arnicon even de weg wijzen. Het keurbedrijf dat met drie man sterk uit Cappele aan de IJssel is gekomen, moet twee partijen grond keuren voordat ze de kleiput kunnen vullen.

De ene bult ligt er al vanaf 2014 en staat te boek als industriegrond. Licht vervuild dus. ,,Maar in 2014 was ik nog niet officieel BRL-gecertificeerd, dus die partij moet opnieuw gekeurd worden," zegt Hakstege. 'BRL' staat voor beoordelingsrichtlijn en is een certificaat dat Hakstege heeft gehaald om officieel partijen grond in ontvangst te mogen nemen voor de gemeente. Hij zit al dertig jaar in het grondwerk, maar de regels worden steeds strenger. Het certificaat is er een van.