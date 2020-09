Al 21 besmettingen door uitbraak corona bij voetbalclub Silvolde

Duur foutje bij berekenen bouwleges kost Bronck­horst bijna 8 ton

2 september HENGELO - Bij het berekenen van de te verwachten opbrengsten uit bouwleges in Bronckhorst is een fout gemaakt. Het is een kostbare vergissing, want er doemt nu ineens een jaarlijks tekort op van bijna 800.000 euro tot aan 2024.