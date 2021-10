Al 25 keer samen aan tafel bij Eetcafé Rekken: ‘Van varkensvlees krijg ik jicht in mijn grote teen’

REKKEN - Het Rekkense eetcafé in Den Hof serveert aanstaande dinsdag het 25ste diner. Een momentje dat gevierd moet worden, vinden ze. De buurvrouwen Janny ten Haken (81) en Mina Rhebergen (79) aten al in het eetcafé. Mina heeft al twintig diners achter de kiezen, Janny bezocht onlangs het Eetcafé voor het eerst.

Hoe was de eerste stap?

Mina: „Samen eten is gezellig en je leert mensen kennen. Bovendien is het eten lekker en ik hoef dan niet zelf te koken.” Janny: „Ik had er wel eens eerder over gedacht om te gaan, maar mijn inmiddels overleden man Henk had geen interesse. Nu is alles anders, aan alleen eten is niks aan.”

Wat kende je niet en was toch lekker?

Mina: „De pastinaaksoep was nieuw voor me en verrassend lekker. Ook het nagerecht KOYOBACO blijft me bij. De samenstelling van KOffie, YOghurt, BAnaan en COmbinatie, met slagroom en nootjes, was om je vingers bij af te likken zo lekker.”

Waren er ook gerechten die minder in de smaak vielen?

Janny: „Ik houd van een sukadelapje en meteen bij mijn eerste diner werd het al opgediend. De mosterdsoep vond ik lekker, alleen had er van mij wel meer mosterd in mogen zitten.” Mina: „De koude Spaanse gazpachosoep blijft me bij. Mooi opgediend in de warme zomer, maar koude soep… Afschuwelijk!”

Hebben jullie een dieet of spijzen die je niet verdraagt?

Janny: „Eigenlijk mag ik niet te veel zout, want ik heb hoge bloeddruk. Ik lust eigenlijk alles, maar vind niet alles lekker. Ik kan wel alles hebben, want ik heb een ‘peerdenmaag’.” Mina: „Ik ben van weinig zout, suiker en vet. En geen varkensvlees, want daarvan krijg ik na twee dagen jicht in mijn grote teen.”

Het jubileumdiner is op dinsdag 5 oktober 2021 om 18.00 uur in Den Hof, inloop vanaf 17.30 uur. Kosten: 7,50 euro. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Toelating met een (uitgeprint) vaccinatiebewijs, negatieve test of herstelbewijs. Bij 45 gasten kom je aan de beurt als iemand afvalt, of meteen in de daaropvolgende maand. Opgave bij Alie Sieben: tel. 0545 431656 of mailen: aliesieben@hotmail.com.