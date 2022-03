Tijdelijke opvang voor 35 Oekraïense vluchtelin­gen in groepsho­tel in Vorden: ‘We hebben vakan­tiegas­ten afgezegd’

Ruim dertig Oekraïense vluchtelingen krijgen onderdak in Vorden. De opvang is in eerste instantie tijdelijk. Vluchtelingen kunnen deze week al terecht op landgoed De Hooge Weide, aan de Kostedeweg. Wanneer ze komen, is nog niet bekend. ,,Dat is ook voor ons nog een grote verrassing”, zegt eigenaar Martijn Eggink.

14 maart