Al 34 besmettingen met corona na feesten in Radstake en City Lido

Contactge­ge­vens honderden Achterhoek­se feestgan­gers op straat door blunder in GGD-onderzoek

8 juli GROENLO - Door een fout van de GGD zijn contactgegevens van 460 Achterhoekse feestgangers op straat komen te liggen. Een medewerker wilde hen individueel een e-mail sturen over bron- en contactonderzoek, maar zette per ongeluk in de ontvangstregel de mailadressen van 460 aangeschrevenen.