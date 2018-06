Al 350 ontwerpen ingezonden voor Achterhoekse Vlag

Condolean­ce voor verdronken Vordenaar bij voetbal­club

13 juni Voetbalvereniging Ratti is in rouw nadat in de nacht van donderdag op vrijdag een voetballer uit het eerste elftal om het leven kwam. Alle interne toernooien zijn afgelast. De condoleance vindt vanavond plaats in het onderkomen van de club aan de Eikenlaan in Vorden.