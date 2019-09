Al 650 euro ingezameld voor gedupeerde Speelgoedbank Oost-Achterhoek

De Speelgoedbank houdt zondag 8 september een motortoerrit in Winterswijk voor kinderen die in armoede leven. De 450 euro die daar al voor ingezameld was via Dream or Donate was verloren gegaan, waarop initiatiefneemster Ingrid Bravenboer een nieuwe actie in het leven riep. Daar is inmiddels dus al 650 euro mee binnengehaald.