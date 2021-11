‘Al die verhalen, al die levens’: ouderen hebben Wilma altijd getrokken

Je kunt weer trouwen bij De Kamp in Neede, liefst buiten in de open lucht of in een tent

NEEDE - Je kunt weer trouwen bij De Kamp in Neede. De gerenoveerde havezate is per 1 januari 2022 een vaste trouwlocatie van de gemeente Berkelland. Al worden de meeste huwelijken waarschijnlijk buiten in de open lucht of in een tent voltrokken.

4 november