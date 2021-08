Al duizend handtekeningen verzameld tegen uitbreiding Winterswijkse camping

Burgemees­ters Van Oostrum en Tenosten­darp als ‘Buurman en Buurman’ langs corsogroe­pen in Rekken

10:15 REKKEN - Het hoort bij de tradities rond het bloemencorso in Rekken, ook al trekt het bloemencorso vanwege coronaregels niet langs het publiek: de burgemeesters Joost van Oostrum van Berkelland en Tom Tenostendarp van Vreden keken donderdagavond even in de keuken bij diverse wagenbouwers.