Al een kwart eeuw trekken Fons en Henk volle zalen met hun klankbeeld Boer'n van Gister'n

‘Ik hoop dat die tijd nooit terugkeert, maar jullie vertellen wel een eerlijk verhaal.’ Het is een veelzeggende reactie die Fons Rouwhorst en Henk Graaskamp onlangs kregen op hun klankbeeld Boer'n van gister'n, alles geet veurbie-j. In de voorstelling trekt het boerenleven van rond 1920 aan het oog voorbij, in zwartwitfoto's, met commentaar in sappig Achterhoeks dialect, ingesproken door Henk Graaskamp. ,,Veel mensen hebben de neiging het verleden te romantiseren, maar zo fijn was het toen allemaal niet’’, zegt Fons Rouwhorst (65). ,,Het was sappelen. De hele zomer hard werken, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat’’, voegt Graaskamp (83) toe.

Verhaal gaat door onder de afbeelding.

Volledig scherm Fons Rouwhorst (links) en Henk Graaskamp, met een stapeltje door hem geschreven streekromans onder de arm. © Jan Ruland van den Brink

Het idee voor het klankbeeld ontstond bij creatieve duizendpoot Fons Rouwhorst. ,,Ik ben opgegroeid in Zieuwent. Mijn ouders hadden een kruidenierswinkeltje. Ik kwam als kind al veel bij de boeren over de vloer. Ik vond het toen al een fascinerende wereld.’’

Streekromans en reiki

Later, toen hij in Kranenburg woonde, kwam hij Henk Graaskamp tegen, een varkensboer die streekromans schreef en aan reiki deed. ,,Met zijn beeldend taalgebruik en humor was hij de perfecte man om het klankbeeld van commentaar te voorzien’’, zegt Rouwhorst. Graaskamp was geboren in Eibergen. ,,Mijn ouders woonden daar vanaf 1925. Ze hadden een ontginningsbedrijf. Ik ben opgegroeid tussen de heidevelden. Ik keek misschien iets verder dan sommige andere boeren. Ik las heel veel. Ik heb alleen de lagere landbouwschool gedaan, maar ik had wel verder willen leren. Maar dat vond mijn vader flauwekul. Ik moest gaan werken.’’

Verhaal gaat door onder de afbeelding.

Volledig scherm Een boer en boerin bij de haard. © Collectie Staring Instituut

In 1994 gingen Rouwhorst en Graaskamp aan de slag. De foto’s kregen ze van het Staring Instituut, dat in 2011 opging in het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Rouwhorst: ,,Ik besloot het verhaal op te hangen aan de seizoenen en aan de rituelen uit het leven van de mens: geboren worden, trouwen en doodgaan.’’ In het klankbeeld zien we boerenzoons en -dochters met de kruk in de wei melken. De eerste fiets in het dorp, een boerenbruiloft.

Diaprojectoren

Rouwhorst: ,,We hebben Boer'n van Gister'n voor het eerst vertoond bij hotel Bakker, hier in Vorden. We hadden een bomvolle zaal en iedereen was dolenthousiast. Een jaar later hebben we het nog eens gedaan en weer zat het vol. Toen zijn we gaan rondtrekken.’’ In het begin gebruikte Rouwhorst drie diaprojectoren. In 2004 heeft hij het klankbeeld gedigitaliseerd. Inmiddels hebben ze meer dan duizend voorstellingen gegeven. In Friesland, Drenthe, maar vooral in de Achterhoek en Twente. De belangstelling neemt niet af.

,,De gemiddelde leeftijd van ons publiek ligt rond de zeventig jaar’’, zegt Rouwhorst. ,,Naarmate mensen ouder worden hebben ze meer verleden en minder toekomst. Dingen van vroeger geven dan houvast, zeker nu de veranderingen steeds sneller gaan.’’

Verhaal gaat door onder de afbeelding.

Volledig scherm Spelende kinderen. © Collectie Staring Instituut

De reacties op Boer'n van gister'n zijn zeer gevarieerd. Graaskamp: ,,We waren eens in Aalten. Daar zat een vrouw in het publiek die zich koffie liet brengen. Ze vond de beelden van vroeger wel mooi. Het was de vrouw van een rijke scholtenboer. Een andere vrouw aan hetzelfde tafeltje vond het maar niks. ‘Wat een rottijd’, zei ze over vroeger. Dat was de vrouw van een kleine, arme boer.’’

Verduisterd

Rouwhorst en Graaskamp blijven voorlopig rondtrekken met klankbeeld. Ze zorgen daarbij altijd voor optimale omstandigheden. Rouwhorst: ,,We komen alleen als de zaal helemaal verduisterd kan worden. We nemen ons eigen scherm en onze eigen geluidsboxen mee, zodat beeld en geluid goed zijn. Het moet echt een belevenis zijn om het klankbeeld te zien. Daarom brengen we het ook niet op DVD uit. Op een televisiescherm mis je de beleving.’’

Klankbeeld Boer'n van Gister'n, Hotel Koppelpaarden, Rapenburgsestraat 20, Lichtenvoorde. Aanvang 20.30 uur, toegang gratis, vrijwillige gift.