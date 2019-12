Al jaren slepende burenruzie over aarden wal op erfgrens in Aalten

Brand bij Partner in Pet Food in Doetinchem

8:02 DOETINCHEM - De brandweer is woensdagochtend rond 7 uur uitgerukt voor een brand in het pand van de Doetinchemse diervoerderfabriek Partner in Pet Food. Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland spreekt van een middelbrand. In het trappenhuis is veel rookontwikkeling.