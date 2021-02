Alarm na gaslek bij telefoonwinkel in centrum Doetinchem

Doetinchem wil weten wie zich gediscrimi­neerd of buitenge­slo­ten voelt

15 februari DOETINCHEM - Doetinchem wil weten of inwoners en groepen zich in de samenleving gediscrimineerd of buitengesloten voelen. Gevraagd wordt aan mensen of ze dit onder meer ervaren op gebied van huidskleur, seksuele geaardheid of religie.