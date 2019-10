Alcohol- en drugstest voor bestuurders tijdens de Popronde in Doetinchem

Daarin wordt aandacht gevraagd voor de gevolgen van rijden onder invloed van alcohol, drugs of zware medicijnen.



Het campagneteam is met een bakfiets vol alcohol- en drugstesten aanwezig in het centrum van Doetinchem, waar vrijdagavond de Popronde plaatsvindt. Blijkt uit de test dat de bestuurder geen drugs of alcohol heeft gebruikt, dan ontvangt die een presentje.



Voor automobilisten met een te hoog alcohol- of drugspercentage in hun bloed, wordt een alternatieve vervoersmogelijkheid gezocht.