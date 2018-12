Aldi in Vorden wil fors uitbreiden

Politie zoekt jonge vrouw (18) in het bosgebied van Doetinchem

15:51 DOETINCHEM - De politie is donderdagmiddag in het bosgebied bij de Groenestraat en Thijsselaan in Doetinchem, nabij het ziekenhuis, op zoek naar een vrouw van 18 jaar. Er zijn zorgen over haar gezondheid.