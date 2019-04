Aldi mag nootjes van Doetinchems snackbedrijf per direct niet meer verkopen

Dat heeft de rechtbank Gelderland vandaag besloten in een zaak die door Frito-Lay was aangespannen tegen Intersnack, dat onder meer bekend is van de chipsmerken Chio en Pom-bär. Frito-Lay brengt de Tijgernootjes al sinds 1993 op de markt onder de merknaam Duyvis, maar kreeg een paar jaar terug concurrentie van de Girafnootjes van Intersnack, die in de winkels van Aldi worden verkocht.



Frito-Lay vindt dat deze noten inbreuk maken op hun merkrecht, vanwege hetzelfde gevlekte uiterlijk dat het bedrijf als merk heeft laten vastleggen. De rechtbank gaat mee in deze argumentatie en verbiedt daarom de productie en verkoop van de Girafnootjes per direct.