Alfons Wagener wint Achterhoekse Nieuwsquiz, Hans Martijn Ostendorp wint bij prominenten

In beeld Ga­la-avond Vlearmuze is Neede op z'n best

16:20 NEEDE - De Spilbroekhal in Neede was zaterdagavond voor even weer showbizzhal. Met 700 bezoekers is de jaarlijkse galavoorstelling van De Vlearmuze wederom stijf uitverkocht. Bezoekers zijn getuige van Neede op z'n best met tal buutreedners, dans-acts en optredens van lokale artiesten.