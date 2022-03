Algerijn die landgenoot in het hart steekt in azc Winterswijk: ‘Hij wilde mij mishandelen en verkrachten’

Update 36-jarige Algerijn steekt landgenoot (32) neer in azc Winters­wijk: duo kent elkaar

WINTERSWIJK - Bij een steekpartij in het asielzoekerscentrum aan de Amstelstraat in Winterswijk is vrijdagavond een 32-jarige man uit Algerije ernstig gewond geraakt. De man lag zondag nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis.

