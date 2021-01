Aline strandde door corona in Eibergen en ontdekt haar Achterhoekse roots: ‘Er zijn heel wat rare Ter Weemes’

Aline (44) en Arent (bijna 74), ze delen dezelfde achternaam, zien elkaar voor het eerst in de woning van Aline. Ze kennen elkaar pas sinds kort. Arent nam contact op met Aline, nadat in deze krant een artikel was verschenen over de gestrande trektocht van Aline en haar gezin in het zuiden van Afrika. Bij het lezen van de naam Ter Weeme kwam Arent meteen in actie. Hij is al jaren bezig met het uitpluizen van de stamboom van zijn familie. „Het mooiste vind ik de verhalen, want”, en hij schiet in de lach, „er zijn heel wat rare Ter Weemes.” Maar reislustig blijken ze ook te zijn en dat geldt niet alleen voor hun voorouders, maar ook voor Arent en Aline zelf.