‘All Stars’ aftrap van openluchtbioscoop met zes films op voetbalveld in Drempt

Duizenden kippen dood na schuur­brand Beltrum: ‘Dierenleed. Verdomme, doen wij het ook niet voor’

9:51 BELTRUM - Hij is totaal verslagen. Freek Helmers, mede-eigenaar van het pluimveebedrijf in Beltrum, waar zaterdag, in de namiddag door een uitslaande brand ruim tienduizend kippen omkwamen. „Normaal is dit een ver-van-je-bedshow. Nu overkomt het ons. Niet te bevatten, dit.”